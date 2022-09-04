ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد) مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال استقبال السيسي له في القاهرة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص السعودية على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وحمّل الرئيس السيسي، الأمير فيصل بن فرحان نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا على الخصوصية الإستراتيجية التي تتسم بها العلاقات السعودية - المصرية؛ لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.