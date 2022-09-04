فيما ينتظر زوار حراج التين الشوكي «البرشومي» في سوق الفواكه والخضار بالطائف، أن يرفع المحرج صوته معلناً بدء المزايدة للشراء، يفاجأون بالمحرج الوافد يهمس لأصدقائه ويتشاورون فيما بينهم ويضعون الأسماء على الأنواع الجيدة وحجزها بأسماء «عاشق» وآخرين، ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن السبب الرئيسي وراء الصمت عن التجاوزات التي تحدث في سوق الفواكه ومتابعة الشباب السعودي في البسطات ومصادرتها، بينما الحراج وسوق الجملة تسيطر عليه العمالة، مستغربين من الفوضى في سوق الخضار، حيث يتم مصادرة بسطات الشباب السعودي خارج السوق، فيما يسيطر الوافدون على الحراج وبيع الجملة دون مراقبة أو مصادرة، مطالبين بفرض التنظيم ومراقبة السوق للحد من التجاوزات.وفي هذا الإطار، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني قاضي، قيام مراقبي المكتب بمتابعة سير العمل وتنظيم ساحة الحراج خلال الأوقات المحددة لانعقاده لمنع العمالة الأجنبية من المزايدة على المنتجات الزراعية التي يتم بيعها بالجملة وتقتصر فقط على مكاتب الدلالة المرخصة لذلك، مشيراً إلى وجود لجنة تنفيذية للسعودة بسوق الخضار والفواكه بالطائف برئاسة محافظة الطائف وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتابع موضوع العمالة المخالفة التي تبيع المنتجات الزراعية على حسابها الخاص والعمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة.