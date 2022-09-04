أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأرجنتين عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات محاولة اغتيال نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين السيدة كريستينا كيرشنر.وأكدت السفارة في بيانها على وقوف المملكة مع الأرجنتين وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرةً إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق السلامة والاستقرار والازدهار.