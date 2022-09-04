نفى المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، إصدار «مَشَاهِد»، أو وثائق من الأحوال المدنية لإثبات الشخصية، باستثناء بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة. وذكر الجاسر أن المَشَاهد التي كانت تفيد بوجود معاملة لدى الأحوال المدنية أُلغيت، ولم تعد يعتدُّ بها. ودعا المواطنين إلى حمل وثائقهم بصفة دائمة، سواء كانت البطاقة البلاستيكية أو الرقمية، لإبرازها لرجال السلطة العامة عند طلبها، أو عند إجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك، باعتبارها المستند الرسمي لإثبات الشخصية. ويعتقد بأن إيضاحات المتحدث باسم «الأحوال المدنية» جاءت بعد ادعاء أشخاص عند دخولهم مرافق رسمية أنهم ليسوا بحاجة إلى حمْل إثبات هويتهم، بدعوى أنهم من مشاهير تطبيقات التواصل الاجتماعي.