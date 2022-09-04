بدأت الجامعات السعودية، هذا الأسبوع، تطبيق قرار شؤون مجلس الجامعات الجديد في ما يخص أنصبة تكليف المستشارين والمشرفين. ونص القرار على أن لا يترتب على تكليف المستشارين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم تخفيض النصاب لأحدٍ منهم.وعلمت «عكاظ» أنه تم إعفاء عدد من أعضاء التدريس من وظائفهم الإشرافية في المراكز والإدارات في الجامعات وتكليف إداريين بدلاً منهم، والعمل على إكمال أنصبتهم في جداولهم الأسبوعية، ومن فوائد القرار ترشيد وإلغاء بعض عقود المتعاقدين غير السعوديين.وشدد قرار شؤون مجلس الجامعات الصادر قبل أشهر على أن يرفع رئيس الجامعة إلى رئيس مجلس شؤون الجامعات تقريراً خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً يوضح فيه ما تم حيال تنفيذ القرار والإجراءات التي قامت بها الجامعة. وتقوم اللجنة الإشرافية المشكلة للتعامل مع أوضاع الجامعات بمتابعة ذلك وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة.