استقبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر خوسيه ماريا نيفيس، في العاصمة برايا، اليوم (السبت)، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل قطان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الرأس الأخضر بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الرئيس نيفيس خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.