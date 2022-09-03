أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أن التقدم بطلب الابتعاث متاح للموظفين في القطاعين العام والخاص، دون اشتراط عُمر محدد للمتقدمين، وينطبق ذلك أيضا على الدارس على حسابه الخاص وفق الاشتراطات العامة للبرنامج والخاصة بالمسار.

وكشف البرنامج أنه يمكن لأبناء وبنات وزوجات وأزواج الموفدين والموفدات في إحدى دول الابتعاث، التقديم على أحد المسارات وفق شروط وضوابط المسار المرغوب التقديم عليه، كما يمكن ابتعاث الموظف الحكومي أو المدني أو العسكري عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة بالمسار.

وأكد البرنامج أنه يمكن للدارس على حسابه الخاص التقديم للابتعاث عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة بالمسار.

ودعا البرنامج إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي للمزيد من المعلومات، من خلال الرابط التالي https://moe.gov.sa/scholarship-program/index.html.