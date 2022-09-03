كشفت شبكة إيجار، أن الصيانة الاستهلاكية في الشقة المؤجرة تقع تحت مسؤولية المستأجر، في حين أن الصيانة الأساسية يتحمل مسؤوليتها المؤجر.

وأكدت أن كل ما في الوحدة ويتلف بسبب الاستهلاك وفترة التشغيل يتحمله المستأجر، مثل الإنارة وغيرها، أما ما كان عطلا أو خللا طارئا مثل تسريب المياه أو خلل تمديدات الكهرباء فيتحمله المؤجر.

وشددت على أن المؤجر يلتزم بمسؤوليته أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار التي تؤثر بسلامة المبنى، أو ما كان سببه غير ظاهر للمستأجر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، وإذا لم يلتزم بذلك فيتم التوجه للقضاء لرفع دعوى، مشيرة إلى أنه في ما عدا ذلك يتحمل المستأجر جميع تكاليف الصيانة.