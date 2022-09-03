أطلقت وزارة الصحة تحديثا لتطبيق «صحتي» للخدمات الإلكترونية، إذ تضمن هذا التحديث إضافة موافقات التأمين الطبي.

وأدرجت الوزارة «موافقات التأمين الطبي» تحت تبويب «الملف الصحي»، الذي يتضمن إضافة إلى ذلك: البيانات الشخصية، والأدوية والوصفات، ومحفظة صحتي، والتطعيمات، والتقارير الطبية.

وكانت «الصحة» قد أعلنت أمس الأول (الخميس) توقيعها اتفاقية تعاون مع هيئة الحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع الصحي واعتماد «منصة صحتي» منصة إلكترونية وطنية لإطلاق وتقديم الخدمات الصحية للأفراد، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي.

وستعمل الاتفاقية على تحسين تجربة المستفيدين، وزيادة نسبة رضاهم، ورفع مستوى النضج الرقمي، وتحقيق مستوى أفضل للخدمات، وتوحيد مصادر البيانات.