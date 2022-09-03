تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تعزيةً من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة شقيقته الجوهرة بنت محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما تلقى آل الشيخ تعزيةً من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة شقيقته الجوهرة بنت محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ورفع رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لتعزيتهما في الفقيدة -رحمها الله-، التي كان لها بالغ الأثر في مواساة ذوي الفقيدة.

كما قدم رئيس مجلس الشورى شكره لأصحاب السمو الأمراء، والفضيلة، والمعالي، والسعادة، ولأصحاب المعالي رؤساء المجالس البرلمانية في كافة الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الصديقة والشقيقة في المملكة الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الفقيدة -رحمها الله وغفر لها-، كما قدم شكره إلى جميع من شارك في تقديم العزاء في الفقيدة.

وسأل آل الشيخ المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن يديم على قيادة هذه البلاد الصحة والعافية، ويديم على وطننا الأمن والأمان والعز والاستقرار.