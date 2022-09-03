أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1444/1/27 الموافق 2022/8/25 حتى 1444/2/4 الموافق 2022/8/31 عن ضبط 14,750 مخالفاً، منهم 8684 مخالفاً لنظام الإقامة، و4028 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2038 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 225 شخصاً، 30% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 22 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وفي ما يخص من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 44,974 وافداً مخالفاً، منهم 42,064 رجلاً، و2910 نساء، في حين تمت إحالة 33,812 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2151 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,847 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.