أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 66 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 68 حالة، ووفاة 3 حالات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 813,682 حالة، من بينها 3563 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 44 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 800,817 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9302 حالة.
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