كشفت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين من خارج السعودية، إذ يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة.

وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.

وأوضحت أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs.

وشددت على أنه يجب لأداء العمرة، إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا، كما أن التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية.