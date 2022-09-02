تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الجمعة)، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري.

وفي بداية الاتصال، تقدم وزير خارجية باكستان بالشكر والتقدير لقيادة السعودية في ضوء دعمها ووقوفها التام مع جمهورية باكستان وشعبها جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد، فيما أبدى الأمير فيصل بن فرحان تضامن ودعم السعودية لجمهورية باكستان وشعبها الشقيق أمام كل الظروف التي تحيط بها، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على باكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

كما استعرض الجانبان العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.