بتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أجرى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري زيارة إلى قيادة منطقة المدينة المنورة، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، وذلك في إطار برنامج «معاً» الهادف إلى تحقيق أفضل ممارسات بيئة العمل في وزارة الدفاع.

واستمع البياري إلى إيجاز عن قيادة المنطقة، فيما قدّم إيجازاً عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما تفقّد مرافق مستشفى الأمير سلطان، واطّلع على تجهيزاته، ودشن عدداً من الخدمات الإلكترونية، والتقى موظفيه.