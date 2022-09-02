حددت وزارة التعليم ثلاثة تقويمات لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث من التعليم المستمر.

وبينت الوزارة في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب لعام 1444 أن اللائحة نصت على أسلوب التقويم القبلي والتكويني والختامي، حيث خصص لكل مادة دراسية دون استثناء 100 درجة لكل مقرر دراسي في الفصل الدراسي الواحد، ويتم احتساب الدرجة المستحقة للطالب في المقرر الدراسي نهاية العام الدراسي، وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي، حيث تم تحديد نسبة كل فصل دراسي على النحو التالي: الفصل الدراسي الأول 25%، والفصل الدراسي الثاني 35%، والفصل الدراسي الثالث 40%.

وأشارت إلى أن المعلم يقوّم تقويما قبلياً في بداية الفصل الدراسي أو الوحدة للوقوف على مستويات الطلاب، ويكون التقويم بصفة مستمرة أثناء الفصل الدراسي (التقويم التكويني) لغرض البناء والتحسين، وفي نهاية الفصل الدراسي يكون هناك تقويم ختامي ويستخدم المعلم أساليب وأدوات التقويم المتنوعة بصورة تكوينية بغرض تحسين تعلم الطالب.

وأكدت المذكرة أن تقويم التحصيل الدراسي للطالب يتم من خلال: أعمال السنة في المقرر لكل فصل دراسي واختبار نهاية الفصل الدراسي على أن ينتقل الطالب للصف الذي يليه إذا حقق شروط النجاح التالية: حصوله على درجة النهاية الصغرى 50% في كل مقرر دراسي، وحصوله على النسبة الشرطية 20% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث، وحضوره اختبار نهاية كلا الفصلين (الأول والثاني)، ويعد الطالب غير مجتاز في الدور الأول ويحق له دخول الدور الثاني إذا لم يحقق شروط النجاح في مقرر أو أكثر، على أن تكون الدرجة المخصصة لاختبار الدور الثاني تمثل مجموع الاختبارات القصيرة ودرجة اختبار نهاية الفصل، ويعد الدور الثاني الفرصة الأخيرة لنجاحه في العام الدراسي.

ونصت الفقرتان «10» و«11» من اللائحة على تخصيص 100 درجة للسلوك ومثلها للمواظبة، تُرصد في شهادة الطالب في جميع مراحل التعليم العام الثلاث.