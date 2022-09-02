كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه يمكن للمرأة السعودية العاملة المسجلة في برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، الاستفادة من دعم التنقل بين المنزل والعمل على فترات متقطعة.

وشدد على أنه لا يمكن للمشتركة إيقاف الدعم لفترة محددة ثم استئنافه في وقت لاحق، إلا أنه في حال أصبحت المرأة السعودية العاملة المسجلة في «وصول» غير مؤهلة في البرنامج لأي سبب ولم تستكمل مدة الدعم 24 شهرا، ثم أصبحت مؤهلة من جديد، فيمكنها طلب الدعم من جديد واستكمال باقي مدة الدعم عبر التسجيل في البرنامج من خلال بوابة «طاقات»، ومثال ذلك، إذا استفادت المشتركة من الدعم لمدة 6 أشهر، وتوقفت عن الدعم لمدة شهرين، وبعدها عادت للعمل فإنه يتبقى لها مدة 18 شهراً للدعم.

وأفاد بأنه بعد التأهيل المبدئي في «طاقات» وبعد أن يتم التحقق من أهلية المتقدمة للانضمام لبرنامج «وصول»، تحدد المشتركة موقع المنزل وموقع العمل، وتوافق على الشروط والأحكام، ثم تضغط على «التسجيل في البرنامج»، وسيتم تفعيل «وصول» تلقائيا في تطبيقي التوصيل المعتمدين خلال 24 ساعة، وستصل للمتقدمة رسالة إرشادية على نفس بريدها الإلكتروني ورقم جوالها المسجل في «طاقات» من غير الحاجة لإرسال رابط التفعيل، وسيتم تفعيل «وصول» تلقائيا.

يذكر أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) هو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالشراكة مع مزودي خدمة توجيه سيارات الأجرة لدعم المرأة العاملة في التنقل بين المنزل والعمل؛ لتمكينها من العمل في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي.