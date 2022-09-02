شهدت السوق المحلية أخيرًا، ارتفاعًا ملحوظًا فيما يخص نمو أنشطة نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإطلاق خدمة جديدة تعنى بتأهيل منشآت القطاع الخاص في أنشطة نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، وعرض خدماتها من خلال منصة «بلدي» كمقدمي خدمات معتمدين من الوزارة، وتم تحديد 8 أنشطة تمكن منشآت القطاع الخاص الراغبة في الحصول على اعتماد الوزارة، وذلك وفقًا للأنشطة الواردة بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.وتشمل الأنشطة التي ستكون ضمن الخدمات، البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي، وتوجيه مركبات نقل البضائع، والبيع بالتجزئة للأثاث المنزلي المستعمل، وتأجير الأثاث المكتبي، وخزائن حفظ الأمتعة، وكراسي الاسترخاء، وتركيب الأثاث والمخازن العامة، التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، ونقل الأثاث والنقل البري للبضائع. وطلبت الوزارة من الغرف التجارية إبلاغ التجار بهذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا.أشارت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي وإدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات، لعام 2022م، إلى أن أنشطة بيع الأثاث حلت ثانيًا فيما يخص الأنشطة الأكثر نموًا، وذلك بتحقيق نسبة نمو بلغت 2.21% في الفترة بين يناير - فبراير الماضيين، و21.24% للفترة بين فبراير - مارس 2022، ويبلغ متوسط النمو الشهري 11.72%، كما حل قطاع الأثاث عاشرًا بـ4.05 مليار ريال فيما يخص قيمة الإنفاق الشهري.ووفقًا للإحصاءات يبلغ حجم سوق الأثاث المنزلي قرابة 15 مليار ريال سنويًا، أما بالنسبة لقطاع النقل البري فيبلغ حجمه 83 مليار ريال. يذكر أن حجم سوق الأجهزة الكهربائية يبلغ حوالى أكثر من 14 مليار ريال سنويًا.أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»، أنه وفقًا للتقديرات الاقتصادية فيما يخص أسواق الأثاث المنزلي، فإن المملكة تُعد من أكبر الدول في الاستحواذ على ما نسبته 13% من حجم السوق في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن السوق السعودي في الأثاث المنزلي وكذلك الأجهزة الكهربائية يعد سوقًا حيويًا كبيرًا، وهذا ما جعل أكبر الشركات العالمية تتوجه نحو المستهلك السعودي، الذي يتابع كل جديد في عالم الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.وأشار إلى أنه توجد 3 عوامل رئيسية وراء ازدهار سوق نقل الأثاث المنزلي والكهربائي؛ تتمثل في تنامي التطوير العقاري بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كذلك ارتفاع صناعة الأثاث في المملكة، والمبادرات الحكومية لتطوير البنية التحتية، وزيادة الطلب على العقارات السكنية.ذكر أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدكتور حبيب الله محمد التركستاني لـ«عكاظ»، أنه وفقًا للإحصاءات يبلغ حجم سوق الأثاث المنزلي في السعودية قرابة 15 مليار ريال سنويًا، يحتاج القطاع إلى المزيد من الكوادر المؤهلة رغم افتتاح أقسام فنية في مختلف المعاهد والكليات. وقال: «بالنسبة لقطاع النقل البري فيبلغ حجمه 83 مليار ريال، كما أن حجم سوق الأجهزة الكهربائية يبلغ حوالى أكثر من 14 مليار ريال سنويًا، وهذا شيء جيد ومعقول وذلك لأن السعودية شهدت نموًا كبيرًا فيما يخص قطاع الإسكان والإعاشة وذلك من خلال مشاريع الإسكان في كافة مدن ومحافظات المملكة، وكذلك بعد البدء في تطوير الأحياء العشوائية في عدد من من المدن، حيث تم إخلاء الوحدات السكنية وهذه الوحدات تنتقل من مكان لآخر، وهذا يتطلب شراء أثاث منزلي جديد وأجهزة كهربائية، وهذا الشيء جعل من سوق الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية سوقا واعدة وتنمو بشكل مستمر، والسوق السعودي في هذا المجال مستمر مع ازدياد تسليم الوحدات السكنية للمنتجات العقارية». وأضاف: «هذا التطور في صالح الطرفين المستهلك والتاجر بحيث لا يكون هنالك استغلال للحاجة، ورفع الأسعار، وكذلك المستهلك يكون لديه بعد نظر فيما يخص الترشيد في عملية الشراء، بحيث يبحث عن المنتج الجيد ويبتعد عن المنتج الرديء، ويهتم فيما يخص الأساسيات وترك غير الأساسي حتى يتمكن من توفير ما يلزم من مبالغ مالية».أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة تأهيل منشآت نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، وتساعد الخدمة المستفيد على تقديم طلب تأهيل نقل الأثاث حتى يكون قادرًا على تقديم الخدمة بعد حصوله على شهادة تأهيل فورًا، وذلك دون رسوم أو غرامات أو جزاءات.وتشمل خطوات التقديم تسجيل الدخول للنظام، واختيار خدمات «بلدي»، واختيار تصنيف مقدمي خدمات المدن، ثم اختيار الموافقة على اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية، والضغط على «ابدأ الخدمة».ويقوم النظام بعد إتمام الخطوات بعرض شاشة «تفاصيل المنشأة»، التي تحتوي على اسم مقدم الطلب، ورقم الجوال الذي يتم من خلاله تسلم جميع الإشعارات، ثم يتم إدخال نوع مقدم الطلب «الذات»، ورقم السجل التجاري، واختيار الأمانة والبلدية والمدينة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على «تقديم».ويتطلب الحصول على الخدمة، أن يكون المستفيد لديه صلاحية الوصول لها، وأن يكون ضمن أنشطة البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي وصناعة الأثاث والصناعات المتعلقة بها، أو نقل الأثاث وتركيبه وصناعته، أو توجيه مركبات نقل البضائع، أو تحميل ونقل أمتعة الحجاج والمعتمرين والزوار، أو صناعة الأثاث من الجلود والخردوات المعدنية للمباني والأثاث والمركبات، أو صناعة منتجات الأحجار.البيع بالتجزئة للأثاث المنزليتوجيه مركبات نقل البضائعالبيع بالتجزئة للأثاث المستعملتأجير الأثاثتركيب الأثاثالمخازن العامةالنقل البري للبضائعنقل الأثاث