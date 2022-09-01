صادقت محكمة الاستئناف الجزائية في جدة على حكم تضمن إدانة شاب سعودي بتهشيم وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي، وعاقبته بالسجن مدة عامين مع شطب سنة من العقوبة، وقررت المحكمة قيمة التلفيات بـ110 آلاف ريال.وطبقًا للوقائع التي حصلت عليها «عكاظ»، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن آثار عبث وتكسير لشاشة جهاز صراف آلي (شمالي جدة)، إضافة ‏لوجود آثار حريق على الجهاز.وباشرت الأجهزة المختصة الواقعة، وبالرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة ظهر شخص في التسجيلات يحمل بيده أداة الجريمة ومادة حارقة، وعلى فمه كمامة، وظهر وهو يقوم بتهشيم الجهاز وحرقه.وتتبعت السلطات الأمنية الحالة طبقًا لمواصفات الجاني، وراجعت كاميرات المراقبة وأحالتها إلى الأدلة الجنائية، ورصدت أقوال من تواجد في الموقع، وفي وقت وجيز تم القبض على المتهم، وتبين أنه في الأربعين من عمره، ظهرت في يده آثار الحرق، وجرى إيقافه وفق مذكرة من النيابة العامة كونها جريمة موجبة للتوقيف.وجرى استجواب المتهم في فرع النيابة العامة في جدة التي استكملت استجوابه ومواجهته بالأدلة والقرائن ومنحته حق الاستعانة بمحام مع تعريفه بحقوقه النظامية خلال مجريات القضية.وانتهى التحقيق بإحالته إلى المحكمة الجزائية وتوجيه الاتهام إليه بإتلاف جهاز صراف آلي تابع لبنك محلي، وبلغ إجمالي التلفيات نحو 110 آلالف ريال، وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام بعقوبة تعزيرية زاجرة للمتهم ورادعة لغيره.واطلعت المحكمة على مقطع الفيديو المرفق في ملف القضية إلكترونيًا، كما اطلعت على تقرير جنائي بتطابق مواصفات الجاني، إضافة إلى ما ورد في تقارير الشهود ومحضر وحدة البحث والتحري.وخلصت المحكمة إلى إثبات إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه عامين. ودرست محكمة الاستئناف الواقعة وظروفها وقررت تأييد الحكم محمولًا على أسبابه مع تخفيض مدة السجن عامًا واحدًا، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ ما تقرر شرعًا.