أرجعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الهزة الأرضية التي شهدتها منطقة الباحة، صباح أمس، إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر؛ التي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق الموجودة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة. وأوضحت في بيانٍ لها بأنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة؛ نظراً لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل، ولا يُتوقع حدوث أية خسائر بسبب ضعف قوتها الزلزالية على مقياس ريختر.وأشارت الهيئة إلى أن فريقاً متخصصاً من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة توجه فورًا للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة وكذلك لإجراء الدراسات الفنية اللازم لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة؛ التي سبق أن تعرّضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.