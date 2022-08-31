استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، أبناء المواطن سلامة بن هويمل العطوي الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.

وثمن أمير تبوك لأشقاء الفقيد موقفهم الإنساني النبيل قائلاً: «باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، ننقل لكم التهنئة قبل كل شيء على هذا الموقف النبيل، ونحن جميعاً أسرة واحدة، وهو ابننا مثلما هو ابنكم»، مؤكداً أن هذه الأعمال هي ديدن هذه البلاد منذ أن أسست وهي على دين الإسلام والتسامح، وهذا أمر تنالون فيه الأجر العظيم بالدنيا، وتنالون فيه الأجر - بمشيئة الله - في الآخرة، ويجب أن تفخرون وتفاخرون به، ونحن أيضاً نفخر به.

من جانبهم، أعرب أشقاء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على اهتمامه بشؤون أهالي المنطقة، راجين من المولى عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم.