كثفت أمانة عسير جهودها لتتبع ناشري الإعلانات العشوائية المخالفة من خلال المُلصقات أو اللوحات الدعائية، تماشياً مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري في أبها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس محمد سبران أن جهود الأمانة لرصد الملصقات العشوائية تسير وفق خطوات تبدأ برصد المراقبين للإعلانات المخالفة في مختلف أرجاء مدينة أبها، ومن ثم مرحلة التوثيق وتصوير تلك الإعلانات المشوهة للأماكن العامة، وصولاً إلى خطوة الإزالة والتنظيف، ويتم بعدها تحديد هوية المعلنين المخالفين عبر التحقق من ملكية أرقام الهواتف المضمنة في الملصقات أو اللوحات الدعائية، لتعقبها وتسجيل المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد بأن منع وضع الملصقات واللوحات الإعلانية غير النظامية يأتي ضمن جهود الأمانة في إطار المحافظة على جمال أبها، والحد من أي تجاوزات تسهم في تشويه المشهد الحضري، والرفع بها للفِرَق الميدانية للمعالجة الفورية والتي تعد من ضمن برامج أمانة عسير لتحسين المشهد الحضري، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وارسل). يُذكر أن الفرق الميدانية طبقت الغرامات بحق 26 مخالفا، وفق ما تقتضيه الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.