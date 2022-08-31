أرجع المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إلى أن سبب حدوث الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة الباحة يعود إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، التي ينتج عنها إجهادات تكوينية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها بالمملكة، مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق الموجودة بالقشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة. وقال من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة نظرا لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل.

وقال أبا الخيل إنه لا يتوقع حدوث أية خسائر بسبب صغر قوتها الزلزالية على مقياس ريختر، مؤكدا أن فريقا متخصصا من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة توجه فورا للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، وكذلك لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة.

وأفاد بأن هذه المنطقة سبق أن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية.