وقفت «عكاظ» على بعض ملامح مشروع رؤي المدينة الذي أطلقه ولي العهد الأربعاء الماضي، وبينت الملامح عن تصاميم لوحات وواجهات مباني المشروع التي أخذت من ألوان تمور المدينة تصميماً لها، إضافة إلى محاكاة الطابع المعماري لتراث المدينة المنورة من المشربيات والرواشين، على واجهات المباني.جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي وعرض المخطط العام لمشروع رؤى المدينة، الذي نظمته شركة رؤى المدينة القابضة في المركز الإعلامي، وكشفت الملامح عن ألوان المباني التي تأخذ اللون التدرجي من المناطق المحيطة بالساحات حتى آخر نقطة من المشروع من اللون الأبرز إلى الأكثر تدريجياً، كما بينت الملامح ارتفاعات المباني والذي أخذ المشروع فيها قدسية المكان بما يتناسب بصرياً مع مكانة المسجد النبوي بما لا يتجاوز ارتفاعاتها مآذن الحرم النبوي، إذ يتراوح ارتفاع المباني من ١٢ طابقاً إلى ٢٠ طابقاً بارتفاعات تتراوح أعلاها ٨٠ متراً ومتوسطها ٦٨ متراً وأصغرها ٥٣ متراً. وتقتصر المباني المجاورة للساحات على 12 طابقاً، فيما تقتصر المباني في نهاية المنطقة على 12 طابقاً لتفادي الفصل البصري مع الأحياء المجاورة. وتقع المباني الأكثر ارتفاعاً في منتصف المخطط العام بارتفاع إجمالي لا يتجاوز مآذن المسجد النبوي البالغ ارتفاعها ١٠٥ أمتار. كما تشمل المباني زيادة الطاقة الاستيعابية والفندقية الفاخرة للزوار بـ ٤٧ ألف غرفة فندقية بطاقة استيعابية تقدر بـ ١٤٩ ألفاً في الليلة الواحدة، كما يشتمل المشروع على مسطحات مفتوحة تقدر بـ ٦٣ ٪ من أجمالي المشروع. بالإضافة إلى ممرات ممشاة تقدر بـ ٥ ممرات آمنة ومريحة وتفاعلية يقدر عرضها ما بين ٤٠ - ٦٠ متراً، وراعى المشروع فصل حركة المركبات عن المشاة في المنطقة المركزية، مع توفير مواقف خاصة للحافلات لتسهيل الوصول والمغادرة مع تهيئة مواقع ومتاحف تاريخية حول المنطقة.