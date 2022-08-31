في إنجاز جديد غير مسبوق، حصلت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، على الاعتماد المالي لقوائمها المالية لعام 2021، من شركة KPMG؛ وهي واحدة من أكبر شركات المراجعة المالية على مستوى العالم والمعروفة مهنياً بالـ (BIG4) والمصنفة الرابعة عالمياً.وجاءت مراجعة القوائم المالية لجمعية الوداد خلال عام 2021 في جوانب الأنشطة والدخل الشامل والتدفقات النقدية، وعُرضت جميعها بصورة عادلة من النواحي الجوهرية للمركز المالي للجمعية، وفقاً لمعايير التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح.وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الدكتور ضيف الله أحمد النعمي، أن اعتماد التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة المالية العالمية جاء كخطوة نوعية لم تسبق للجمعيات المحلية خوضها، رغبةً في اكتساب الموثوقية المالية لدى المتعاملين مع الجمعية وأصحاب المصلحة، إضافة إلى الحفاظ على سمعة الجمعية وسلامة عملياتها المالية، وتطمين المتبرعين والمتعاملين بمختلف فئاتهم.وأضاف النعمي، أن المراجعة تمّت وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة للتقارير المالية في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح، والأحكام المعمول بها في نظام الجمعيات الأساسي، وتحقيقاً لأدوار الرقابة الداخلية التي تراها إدارة الجمعية ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.