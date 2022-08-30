زف أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بشرى اعتماد مبلغ 5.500 مليار ريال لمشاريع قطاع المياه في منطقة حائل ومحافظاتها. وأكد أمير حائل خلال الجولة التفقدية الميدانية التي اطلع خلالها على مراحل مشروع برج مياه حائل (برج الجوهرة) بحضور مدير عام وحدة خدمات المياه بالمنطقة خالد بن عيد الجمعان ومهندسي المشروع، أنه وردت خطابات اعتماد هذه المبالغ لقطاع المياه، وأن غيرها من القطاعات سيكون لها الحظ الوافر إن شاء الله. وأشاد أمير منطقة حائل بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وجهود مدير عام وحدة خدمات المياه بالمنطقة والكوادر الوطنية في تنفيذ مشروع برج مياه حائل (برج الجوهرة) الذي يهدف إلى الإسهام في دعم العمليات التشغيلية وموازنة الضغوط، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية.

وتبلغ تكلفة إنشاء برج الجوهرة في مرحلته الأولى 125 مليون ريال، وبلغت نسبة إنجازه الفعلية 54% ويتكون من خزانين؛ أرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب، وعلوي بسعة 3 آلاف متر مكعب، وأدوار استثمارية، ومطل على مدينة حائل، ومطاعم، وغرف وأجنحة فندقية، وصالة رياضية، ومسابح، ومساحات خضراء ونوافير، وسيتم الإنتهاء من المشروع في أواخر 2023.