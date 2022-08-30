أعلن المركز الوطني للأرصاد بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الأرصادية عبر الموقع الرسمي (نافذة شبكة الرصد)، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد التي تتضمن الإجراءات التنظيمية لخدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيصها.

وثمن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام إقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، مشيرًا إلى أن صدور اللائحة خطوة مهمة نحو عمل مؤسسي للأرصاد في السعودية.

وأكد أهمية اللائحة في تنظيم وضبط الأعمال المتعلقة بالطقس والمناخ وتحقيق الاستفادة المثلى من معلومات الطقس والمناخ لجميع المهتمين والمستفيدين، مشيراً إلى أن المركز سيشرع في تطبيق اللائحة التنفيذية وفقًا للإجراءات المتبعة.

وتُسهم اللائحة في تحديد وتوضيح المواد الواردة في نظام الأرصاد وتسيير الخطوات التطويرية والتشغيلية للمركز وبرامج الخصخصة في الأرصاد، إضافة إلى تنظيم الجانب الأرصادي والمناخي في السعودية بما يُحقق الصالح العام ويخدم المجتمع بشرائحه كافة.

وحددت إجراءات تنظيم خدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيص الرصد الجوي ومقدمي الخدمات المتعلقة بها والمقابل المالي لها وضوابط وآليات التفتيش وضبط المخالفات وإصدار العقوبات وأنواعها ودرجاتها.

ودعا المركز الأفراد والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة والجمعيات المتخصصة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية المقدمة من المركز، حيث تستمر لمدة 10 أشهر من تاريخ إعلان بدء الحصر.