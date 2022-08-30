في حين أثار خبر «عكاظ» المنشور في عدد أمس (الاثنين) بتاريخ 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444 بعنوان (موافقة «الكفيل» شرط لحصول المقيم على رخصة الغوص) جدلا بين الصحيفة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، أكد الاتحاد عدم صحة المعلومة، إذ لم يصدر عنه أو من أي جهة أخرى مثل هذا الاشتراط.

وأكد الاتحاد أنه هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص الغوص، وأن ما نشر حول اشتراط موافقة الكفيل لحصول المقيم على رخصة الغوص غير صحيح.

وكانت «عكاظ» قد أوردت في الخبر أن تنظيمات وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترطت موافقة الكفيل لحصول الغواص الأجنبي المقيم على رخصة الغوص في السعودية، ولإيضاح الحقيقة للقارئ، استندت «عكاظ» في الخبر المنشور، إلى المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وهو ما تثبته الصورة الموثقة لدى «عكاظ» التي تؤكد وجود «معلومة اشتراط الكفيل» في موقع وزارة البيئة، وهو ما دعا الوزارة إلى إرسال خطاب إلى «عكاظ» يؤكد عدم صحة الخبر.





ففي وقت طالبت الوزارة -في خطابها-، الصحيفة، بعدم «إقحام» اسمها دون التأكد من المعلومة، تحتفظ «عكاظ» بصورة توثق وجود المعلومة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وهو ما يعد مصدرا موثوقا للمعلومات والأخبار للجهات الإعلامية والأفراد والمستفيدين من الخدمات، ورغم ذلك، عمدت الوزارة إلى حذف المعلومة الموثقة لدى «عكاظ» وتحديث الموقع الإلكتروني، وهو ما تظهره عبارة «آخر تعديل» على الموقع بتاريخ اليوم (الثلاثاء) 1444/2/3، وهو ما يؤكد سلامة موقف الصحيفة في استقاء الخبر قبل الحذف والتعديل، ويلقي بالمسؤولية على الوزارة لعدم تحديث موقعها الإلكتروني منذ سنوات.





وكان حرياً بالوزارة بدلا من مطالبة «عكاظ» باعتذار رسمي إضافة إلى حذف الخبر من الموقع الإلكتروني، والتأكد من المعلومات من مصادرها، أن تراجع معلوماتها الواردة في موقعها الإلكتروني الرسمي.