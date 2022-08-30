بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.