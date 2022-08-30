استعرض المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، خلال لقائه وفد مركز التعاون والتدريب العالمي بجامعة صوفيا في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة دايساكو هيغاشي، في مقر البرنامج بمدينة الرياض، أمس، جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، التي أسهمت في تحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن، إضافة إلى أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.يذكر، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدم أكثر من 207 مشاريع ومبادرات تنموية بمختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.