استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل الجبير سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وثمن الوزير الجبير الجهود الطيبة التي بذلها السفير موسبي في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ومملكة الدنمارك، متمنياً له دوام التوفيق.