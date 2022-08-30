في الوقت الذي انتشرت بين معلني الوسائط الإلكترونية عبارة «هذا ليس إعلاناً» أثناء الترويج للسلع، كشفت وزارة التجارة لـ«عكاظ» رصدها لإعلانات منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وأضافت أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك.وأشارت التجارة، في تصريحات لـ«عكاظ»، إلى أنه ووفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بياناً يوضح أن المادة «إعلانية»، مع منع الترويج لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدامها أو لكون العلامة مقلدة، كما يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك. وبينت الوزارة أنها تحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر عبرها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.