أنهت أمانة جدة إزالة 29 حياً في جدة حتى الآن، وبنهاية أكتوبر يتم الانتهاء من 3 أحياء أخرى، بمجموع 32 حياً عشوائياً في مرحلتها الأولى، وتم إشعار سكان العدل والفضل تمهيداً لبدء أعمال الإزالة المقررة في أول أكتوبر طبقاً للمتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي.وأعلنت لجنة الأحياء العشوائية تم دفع إيجار لما يزيد على 17 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بقيمة تقدر بــ 374 مليوناً و500 ألف ريال، منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي، فيما قدمت 95 ألف خدمة شملت خدمات نقل العفش والسلال الغذائية، كما وفرت سكناً مؤقتاً لأكثر من 17 ألف أسرة، وتم تسليم 202 أسرة إسكاناً دائماً، وتوظيف 269 مواطناً ومواطنة.وكانت مصادر «عكاظ» كشفت أن بانتهاء أعمال الإزالة للأحياء العشوائية سيسهل إنشاء عدد من المشاريع التطويرية والمستقبلية تتضمن شق طرق طولية وأخرى عرضية أبرزها مشروع الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة، والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والحيوية في المنطقة؛ إذ يعد طريقاً إستراتيجياً يربط كامل مدينة جدة من الجنوب إلى شمالها. ومن المتوقع ربط الدائري الثاني بالطريق الدولي الرابط بين جازان والليث وجدة وصولاً إلى أبحر الشمالية، إذ يخترق الطريق عدة أحياء شرق المحافظة ويشكل الطريق الدائري الثاني بجدة أهمية كبرى لأحد المسارات اللوجستية؛ إذ يخدم حركة الشاحنات والنقل الثقيل، ويوفر مساراً لحركتها خارج مدينة جدة بهدف تحقيق الانسيابية المرورية داخل المدينة بكفاءة عالية. ويوفر الطريق ربطاً كاملاً لمحافظة جدة من الجنوب إلى الشمال وذلك بنقل حركة الشاحنات والنقل الثقيل إلى خارج مدينة جدة، عبر الطريق الذي يجري تنفيذه حالياً حتى المحطة 30+400 بداية من طريق الملك فيصل إلى طريق الأمير محمد بن سلمان، بعدد (4 مسارات) في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 متراً.