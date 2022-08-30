وقفت «عكاظ» على انطلاقة المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث في محافظة جدة والتي جرى تجهيزها ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوماً، لتسجل بذلك قصة نجاح في سرعة الاستجابة والتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.وتعمل وزارة التعليم حالياً على تنفيذ 36 مشروعاً مدرسياً بمرافقها تشمل 1080 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تبلغ 32,400 طالب وطالبة تتم ‏الاستفادة منها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وستكون مدة إنجازها خلال 4 أشهر.وقال مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة المهندس وسام حابس أن إدارة تعليم محافظة جدة فقدت ما يقارب 205 مبانٍ يدرس بها 93 ألف طالب بعد إزالة الأحياء العشوائية، وكان هناك تحد كبير لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات، لذا تمت دراسة أوضاع الطلاب ومعرفة الأحياء التي انتقلوا إليها مع أسرهم وبالتالي تم توفير أراضٍ تملكها الإدارة وبناء مشاريع سريعة كان من المفترض أن تكتمل في مدة تزيد على 3 أشهر وتم التغلب على عامل الوقت وتنفيذ 35 مشروعاً خلال 50 يوماً وذلك من جملة 71 مشروعاً مدرسياً تم اعتمادها، 10 منها في أراضٍ فضاء كل مشروع منها به 30 فصلاً دراسياً وتضم 900 طالب، و25 مشروعاً في مدارس قائمة تضم حوالى 8400 طالب، تم استلامها وتدشينها من قبل المسؤولين في التعليم وإمارة منطقة مكة. وأضاف حابس أنه في المرحلة الثانية سيتم استلام 36 مشروعاً مع بداية الفصل الثاني ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب من الجنسين.أكد مساعد مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية سعيد العاتق أن المشاريع تمت خلال فترة قصيرة استطاع خلالها تعليم جدة معالجة كثير من الكثافات واستيعاب عدد كبير من الطلاب والطالبات، إذ تم استلام وتشغيل 35 مشروعاً من نظام البناء السريع خلال 50 يوماً تم خلالها إكمالها وتشغيلها، وخلال أشهر قليلة قادمة سيتم استلام المرحلة الثانية والتي تتمثل في 36 مشروعاً ليصبح مجموعها 71 مشروعاً تعليمياً تستوعب أكثر من 50 ألف طالب. وأضاف العاتق أنه سيتم استيعاب كافة الطلاب والطالبات في مدارس مكتملة وجاهزة.