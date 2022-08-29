قام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة تفقدية لمدرسة عمرو بن الجموح الابتدائية، اطمأن خلالها على سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 1444، كما تفقد أمير المدينة مستوى جاهزية واستعداد القطاع التعليمي للعام الجديد.

واستهل أمير المدينة الزيارة بجولة على عدد من الفصول الدراسية، والتقى أبناءه الطلاب وهنأهم وكافة الأسرة التعليمية ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، كما شملت جولته مرافق المدرسة وفصول التربية الخاصة وقاعات الأنشطة الطلابية.

من جهته، أعرب مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم عن عظيم شكر وامتنان كافة منسوبي القطاع التعليمي على مستوى منطقة المدينة المنورة للأمير فيصل بن سلمان على هذه اللفتة الأبوية الحانية لطلاب وطالبات المنطقة من خلال زياراته التفقدية للمنشآت التعليمية والالتقاء بأبنائه الطلاب في ظل الرعاية التي يحظى بها القطاع التعليمي وكافة منسوبيه.