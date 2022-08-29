دعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ملاك العقارات الواقعة في منطقة الكدوة بحي المسفلة إلى تقديم طلباتهم في مقرها الواقع على الطريق الدائري الثالث في منطقة كدي.

وأوضح المتحدث باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي أن المستفيدين يمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمعرفة مواعيد الزيارة حسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة من ملاك العقارات هي: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، ومطلوب من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، وفي حال الورثة فإن المستندات الإضافية المطلوبة هي: صك حصر الورثة، وهويات الورثة، والوكالات الشرعية لوكيل الورثة وهويته.