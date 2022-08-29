كشفت وزارة العدل تسجيل أكثر من 800 خبير متخصص في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة خبرة khibrah.sa، خلال العام الهجري الماضي 1443، بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المتخصصين في مجالات عدة، وكذلك أطراف الدعوى.

وأكدت وزارة العدل، أن المنصة استقبلت أكثر من 3000 طلب ندب خبرة، خلال نفس الفترة، مشيرة إلى انتهاء الربط الإلكتروني بين المنصة والهيئة السعودية للمقيمين.

وتهدف منصة «خبرة» التي وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاقها خلال 2021، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.

وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.

وتأتي منصة «خبرة» في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.