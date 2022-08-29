تمكّن فريق طبي متخصص في زراعة الأعضاء من إجراء عملية بالقنفذة لنقل أعضاء مريض متوفى دماغياً بمستشفى القنفذة العام إلى مريض آخر بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وحضر الفريق الطبي إلى محافظة القنفذة وجرى التواصل مع أهل المتوفى دماغياً وأخذ الموافقة منهم، وبعد التنسيق واستكمال الإجراءات جرى تجهيز غرفة العمليات لإجراء العملية.

كما جهّزت صحة القنفذة الفرق الإسعافية والميدانية للنقل ومتابعة إجراءات نقل الفريق الطبي للمطار، حيث استغرقت العملية 3 ساعات جرى خلالها استئصال الكلى ونقلها إلى الرياض.

يُذكر أن مستشفى القنفذة العام أجرى منذ بداية العام الحالي أكثر من 900 عملية جراحية متنوعة بقسم العمليات ويقدم خدماته في تخصصات طبية مختلفة وتبلغ سعته السريرية 150 سريراً.