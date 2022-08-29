تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتباراً من اليوم (الإثنين) استقبال طلبات تسجيل المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخصة المهنية للعام الدراسي الحالي في شقيه العام والتخصص.وحددت الهيئة الخامس من شهر سبتمبر القادم موعداً لتسجيل النساء في الاختبار العام وينتهي التسجيل للرجال والنساء في الثامن من شهر اكتوبر للعام الميلادي الحالي على أن يعقد الاختبار خلال الفترة من الحادي عشر من شهر نوفمبر وحتى يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، فيما سينتهي التقديم على اختبار التخصص يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر ويعقد الاختبار خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يناير لعام ٢٠٢٣ وحتى يوم الخامس والعشرين من الشهر نفسه.