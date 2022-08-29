احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس بـ 162.583 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في 1320 مدرسة من مدارس التعليم العام والأهلي، في أول أيام الفصل الدراسي لهذا العام.وتابع المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي حسن عقدي ميدانياً مراحل سير العملية التعليمية، والانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن كافة الإدارات والأقسام المختلفة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ومكاتب التعليم التابعة للإدارة تواصل جهودها، لضمان تحقيق انطلاقة جادة وإيجاد الحلول لمختلف العقبات والمعوقات، والعمل على قياس خطط ومؤشرات الأداء المتعددة، وتطبيق خطة زيارات إشرافية لمختلف المدارس التابعة.وتواصل الإدارة جهودها في الوقوف على انطلاقة العام الدراسي الجديد، ويشمل الأسبوع الأول تنفيذ 1477 زيارة إشرافية من قبل القيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات لمشاركة الطلاب والطالبات انطلاق العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إطلاق الإدارة حزمة من البرامج والخدمات التوجيهية التي تهم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.