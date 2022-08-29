انتظم طلاب وطالبات مدارس الطفولة المبكرة في مكة المكرمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. وقالت مديرة الطفولة المبكرة زكية الصبحي إن خطة التوسع جرت من خلال استحداث (11) مدرسة طفولة مبكرة و(9) مدارس فصول إسناد بنين، ليصبح مجموع مدارس الطفولة المبكرة بمكة المكرمة خلال العام الحالي (92) مدرسة وفصول إسناد، مشيرةً إلى أن المدارس تهدف إلى تحسين جودة التعلم، وتحقيق تطوير منظومة التعليم وتأهيلهم على يد نخبة من معلمات الطفولة المبكرة والصفوف الأولية.وتم استقبال الطالبات والطلاب بالأناشيد والكلمات الترحيبية وتوزيعهم على الفصول، وتقديم برامج إثرائية لرائدات الفصول، كما تم الاجتماع بالأمهات وتوعيتهن، وتقديم وجبات الضيافة للطلاب والطالبات بالإضافة للعروض الترفيهية والتثقيفية والتربوية، كما تم اصطحابهم في جولة حول أرجاء المدرسة للتعرف على مرافقها، وكيفية استخدامها وتبصيرهم بطرق المحافظة عليها ومشاهدة الطابور الصباحي وتدريبهم عليه.