نيابة عن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، شهد وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي انتظام الدراسة وانطلاقة العام الدراسي الجديد من ثانوية حنظلة بن أبي عامر، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور فهد ماجد الشريف. والتقى المحافظ الكادر التعليمي والطلبة داخل القاعات الدراسية، واطلع على الشروحات التعليمية في المقررات الدراسية، كما قدم لهم الورود ترحيباً بأجيال المستقبل وأسدى إليهم النصائح التربوية والوطنية.وفي السياق ذاته، وقف مجموعة من مديري الإدارات الحكومية مع عدد من قيادات التعليم على عدد من مدارس المحافظة لدعم الطلبة خلال أول يوم دراسي، في حين شارك أكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية المدارس في المتابعة الفنية منذ الطابور الصباحي إلى انتظام الطلبة على مقاعدهم الدراسية وبدء الدراسة الحضورية بكل همة ونشاط.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد ماجد الشريف، أن هذا اليوم يعد يوماً للعطاء التعليمي مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.