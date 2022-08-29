عاد أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام والأهلي لأكثر من ١٣٠٠ مدرسة (بنين وبنات) في مدارس منطقة حائل. ووقف مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد ميدانياً على عدد من المدارس، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية عارف الحربي؛ بهدف الاطلاع على مدى الجاهزية الفعلية للمدارس وتفعيل الانضباط المدرسي، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس.وأكد البليهد اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبداية جادة وطموحة، وقال في رسالة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة: «أقدم التهنئة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي تعليم حائل بمناسبة العودة لمقاعد الدراسة في صروحنا التعليمية، وأؤكد أننا في تعليم حائل أتممنا كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للبداية الجادة والطموحة لهذا العام من استلام مبانٍ تعليمية جديدة وصيانة كافة المدارس وتوزيع المقررات الدراسية».