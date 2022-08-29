وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ومدير المرور العميد جهاد محمد المجحد على سير الدراسة في اليوم الأول في مدرسة الجهاد الثانوية بدءاً من الاصطفاف الصباحي. وشارك العتيبي في توزيع المقررات وحث الطلاب على المثابرة والاجتهاد والحرص على تلقي العلوم والمعارف والمهارات، مضيفاً أن نظام المسارات سيحقق آفاقاً أرحب وتطلعات أعلى بالتركيز على التخصصات المطلوبة مبكراً مما يساعدهم على بناء المستقبل بالوسائل الحديثة.وأوضح أن الجهود المبذولة من إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات تدعو إلى التفاؤل بعام دراسي متميز، مؤكداً أن نسب الحضور في المدارس دليل آخر على جدية أبنائنا الطلاب والطالبات لما يملكونه من طموحات وآمال لمستقبلهم الباهر بإذن الله.من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص إن نتائج المؤشرات اليومية شهدت انتظاماً عالياً وحضوراً كثيفاً للطلاب والطالبات الذين تسلموا كافة مقرراتهم الدراسية، وتم توزيع الجداول الدراسية على نحو 500 ألف طالب وطالبة وتحققت البداية الجادة وبدء اليوم الدراسي من أول حصة.