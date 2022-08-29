يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين (SAI20)، الذي سيعقد يومي 29 - 30 أغسطس 2022، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.و‏يأتي الاجتماع ضمن إطار اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي تترأسها جمهورية إندونيسيا، ويركز على تقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وإسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان وتحسين الأداء والرقابة على أجهزة القطاع العام.‏ومن المزمع أن يتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات خلال الاجتماع، من أهمها التعاون وتبادل المعرفة والعمل على أفضل الممارسات الرقابية للإسهام في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة في الدول العشرين، والتأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة دول العشرين.