ألغت وزارة التعليم العمل بالتحضير الورقي بدءاً من هذا العام الدراسي، معتمدة التحضير الإلكتروني بديلا عنه، وذلك عن طريق منصة مدرستي.

وأشعرت الوزارة منسوبيها في كافة إدارات التعليم بمناطق المملكة المختلفة باعتماد التحضير إلكترونيًا عن طريق منصة مدرستي وتمكين المعلمين والمعلمات من إعداد الدروس من خلالها بدلا عن الإعداد والتحضير الكتابي، مؤكدة على ضرورة متابعته من قبل مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع التطوير الكبير الذي شهدته منصة مدرستي أخيرا الذي سيساعد المعلمين والمعلمات على إعداد دروسهم بشكل أفضل وتحديد الاستراتيجيات والأنشطة والوسائل وعمليات التقويم.