تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية رانيل ويكريمسينغه، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم (الأحد)، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس السريلانكي وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السيد نصير أحمد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.