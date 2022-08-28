قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية يرافقه مقيم من الجنسية نفسها لنقلهما في مركبة مسروقة يقودها أحدهما 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واحالتهما للنيابة العامة، فيما تم إحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.