التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الأحد) في مكتبه بالرياض، أمين عام مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوف برناسكوني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي بين الطرفين.

واستعرض الدكتور برناسكوني، ما يقوم به المؤتمر من نشاطات وندوات ذات علاقة باتفاقياته وبالقانون الدولي الخاص بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، هو منظمة حكومة دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية المنظمة في 2016، وقد شهد العام الماضي انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل».