وصل إلى مطار عرعر اليوم (الأحد)، جثمان المواطن موسى العنزي الذي تعرض إلى اعتداء أدى إلى وفاته من قبل مجموعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية.

وستتم الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم، بجامع الملك عبدالعزيز في عرعر.

وكان عم القتيل جدعان العنزي، قد كشف لـ«عكاظ» في وقت سابق، أن موسى ذهب مع صديقه الذي يعاني من مرض السرطان إلى الدار البيضاء لمراجعة أحد الأطباء هناك.

وبحسب مصادر أمنية ونيابية لـ«عكاظ»، يتابع الوكيل العام لملك المغرب ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي كافة تفاصيل الجريمة التي وقعت للمواطن السعودي بأحد فنادق الدار البيضاء، حيث وجه بشكل عاجل بإيقاف كل المتورطين في القضية مع استجواب زميل القتيل وصديقه بنفس الفندق، وتم استجواب سبعة أشخاص تورطوا في الجريمة التي هزت الدار البيضاء.